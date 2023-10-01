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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Сентябрь в Москве стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Прошедший сентябрь в Москве стал самым теплыми и с минимальным количеством осадков за всю историю метеонаблюдений, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве за весь сентябрь не было побито ни одного рекордного значения температуры, но, тем не менее, сейчас уже официально можно сказать, что сентябрь был самым теплым и самым "сухим" месяцем за весь период метеонаблюдений. Мы оценивали, что он войдет в тройку, но сейчас точно - это рекорд", - сказал он.

Вильфанд также отметил, что последние дни сентября были исключительно теплыми для целого ряда регионов, где были побиты рекорды температуры прошлых лет. Так, для 29 сентября рекорды были побиты в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Пскове, а для 30 сентября - в Тамбове, Смоленске, Рязани, Твери и Ярославле.

Москва Гидрометцентр Роман Вильфанд
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