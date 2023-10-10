Вильфанд спрогнозировал возвращение сентябрьской погоды в Москву в выходные

Но рассчитывать на долгое тепло в столице не придется

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Потепление начнется в столичном регионе со второй половины дня среды, к выходным температура поднимется до плюс 17 градусов, что соответствует значениям середины сентября, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Погода на этой неделе в Москве будет очень разнообразная. Ближайшая ночь будет очень холодная, есть вероятность, что это будет самая холодная ночь в Москве, минимальные температуры будут от минус 2 до ноля, а по области до минус 4 градусов. А завтра начнет меняться циркуляция: если в первой половине дня температура будет еще бодрящей - плюс 3 - плюс 4 градуса, то во второй половине дня начнется постепенное повышение температуры", - сказал Вильфанд.

Благодаря тому, что в Москву начнут поступать воздушные массы с юго-запада, столбики термометров во второй половине дня среды поднимутся до плюс 7 - плюс 9 градусов. В течение дня будет облачно, преимущественно без осадков. "Но это только предвестник тепла", - отметил Вильфанд.

В четверг повышение температуры продолжится. В ночь на 12 октября в Москве будет плюс 4 - плюс 6 градусов, а днем - плюс 12 - плюс 14 градусов. По сравнению с вторником, дневная температура повысится на 8 - 10 градусов.

Но вместе с потеплением, начиная со второй половины дня среды, в столичный регион вернется порывистый ветер. В четверг ветер усилится, "погода будет облачная, дождливая и теплая, а порывы ветра до 18 м/с". Также понизится давление - если в среду ночью оно будет выше нормы на 3-4 мм, то в четверг произойдет понижение примерно на 15 мм ртутного столба.

"В пятницу температура будет еще выше - ночью плюс 7 - плюс 9 градусов, и днем плюс 11 - плюс 13 градусов. Ночью еще облачно и небольшой дождь, а днём - преимущественно без осадков. Юго-западный ветер, но порывы ветра сохранятся до 17 м/с", - сообщил Вильфанд.

Предстоящие выходные в столичном регионе будут теплые, с облачностью, временами ожидается небольшой дождь.

"В Москве максимальные температуры будут около плюс 15 градусов, по области от плюс 12 до плюс 17 градусов. Погода теплая, температура на 4-5 градусов выше нормы. А сейчас она на 4 градуса ниже нормы", - добавил он.

Такая температура будет соответствовать нормам середины сентября. Ночные температуры тоже будут высокими - от плюс 10 до плюс 12 градусов.

Однако, как отметил Вильфанд, "рассчитывать на долгое тепло не приходится". В понедельник начнется постепенное понижение температуры.