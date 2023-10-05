Дождь, мокрый снег и гололедица прогнозируются в Московском регионе в выходные

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Дождь, местами с мокрым снегом, ветер до 20 м/с и понижение температуры до минус 2 градусов ночью прогнозируются в Москве и Подмосковье в выходные 7 и 8 октября, утром на дорогах ожидается гололедица, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"7-8 октября в Москве и Московской области ожидается дождь, 7 октября местами сильный, в отдельных районах местами со снегом. Понижение температуры воздуха до минус 2 градусов. В самой Москве до ноля. Усиление ветра западной четверти до 15-20 м/с. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. 8 октября утром также местами гололедица", - сказал Вильфанд со ссылкой на предупреждение Гидрометцентра РФ о комплексе неблагоприятных метеорологических явлений погоды 7-8 октября.

Он уточнил, что за 7 октября в столичном регионе выпадет 15-20 мм осадков. Всего же за три дня с пятницы по воскресенье включительно в Москве и области выпадет до 50% месячной нормы осадков.