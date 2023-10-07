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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Частный дом пострадал в Истре из-за утреннего падения обломков сбитого БПЛА

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Кровлю дома повредили обломки беспилотника, сбитого утром в субботу над Истринским округом, сообщила глава муниципалитета Татьяна Витушева.

Пострадавших нет, написала она в своем телеграм-канале.

Витушева отметила, что найденные части летательного аппарата направлены на экспертизу.

"Предполагается, что данный БПЛА был самолетного типа с максимальным радиусом действия в 800 километров, - добавила она. - На текущий момент устанавливается вероятность наличия взрывоопасных элементов, которые он мог на себе нести".

Беспилотник был уничтожен средствами ПВО в 05:05 в субботу в городском округе Истра. Дрон двигался в сторону Москвы. Первые обломки сбитого БПЛА, включая части двигателя, были обнаружены в лесу возле деревни Падиково.

Подмосковье Истра Татьяна Витушева
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