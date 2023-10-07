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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Сбитый утром под Истрой беспилотник нёс взрывчатку

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы и уничтоженный утром средствами ПВО над территорией городского округа Истра, нёс на себе взрывчатое вещество, сообщила глава муниципалитета Татьяна Витушева.

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"В рамках поисково-следственных мероприятий, проводимых в лесу на территории падения обломков БПЛА, был обнаружен контейнер, который крепится к беспилотнику для несения взрывоопасных элементов", - написала Витушева в своем телеграм-канале.

Она отметила, что на место была направлена сапёрная группа, а часть жителей домов коттеджного посёлка "Русская деревня", расположенных вблизи лесного массива, была временно эвакуирована на безопасное расстояние.

Контейнер со взрывчаткой уничтожили саперы.

"Масса взрывчатого вещества, находившегося в контейнере, составляла 10 кг в тротиловом эквиваленте", - добавила Витушева.

Беспилотник был уничтожен средствами ПВО рано утром 7 октября в городском округе Истра. Дрон двигался в сторону Москвы. Первые обломки сбитого БПЛА, включая части двигателя, были обнаружены в лесу возле деревни Падиково. Обломки повредили кровлю частного дома.

Истра Москва
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