В Истре сбит летевший на Москву беспилотник

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении БПЛА, летевшего на Москву.

"Силами ПВО в Истринском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву", - написал мэр в своем телеграм-канале в субботу.

По словам мэра, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Позднее уничтожение в Истре беспилотника подтвердили в Минобороны РФ. Военные уточнили, что украинский дрон самолетного типа был сбит в 5:05.