Оператор "Острова мечты" подал иск к российской "дочке" Adidas на 3,5 млрд руб.

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Оператор московского парка развлечений "Остров мечты" хочет взыскать с российской структуры ритейлера Adidas 3,5 млрд рублей.

Согласно данным картотеки арбитража, ООО "Парк развлечений" подал иск в арбитражный суд Москвы против ООО "Адидас" 9 октября.

Иск еще не принят к производству, причины претензий в картотеке в настоящий момент не указаны.

Adidas приостановил работу всех своих магазинов и онлайн-продажи в России в марте 2022 года. В торговой зоне "Острова мечты" также располагался магазин ритейлера, сейчас в "Яндекс Картах" он отмечен как закрытый.