Суд в Москве арестовал имущество российской "дочки" Adidas на 3,5 млрд рублей

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 11 октября по заявлению оператора московского парка развлечений "Остров Мечты" принял меры обеспечения по иску к российской структуре ритейлера Adidas о взыскании 3,5 млрд рублей, сказано в определении на сайте суда.

Арбитраж наложил арест на денежные средства, принадлежащие ООО "Адидас", "и на любое иное имущество в пределах цены иска" в размере 3,5 млрд рублей.

В документе говорится, что ООО "Парк развлечений", которое является истцом по делу, в своем заявлении указало, что "непринятие обеспечительных мер может затруднить исполнение судебного акта".

Иск подан 9 октября.

ООО "Парк развлечений" просит взыскать с ООО "Адидас" 3,5 млрд рублей, в том числе 419,9 млн рублей основного долга, 1,7 млрд рублей неустойки, 1,4 млрд рублей убытков, а также просит взыскать неустойки, начисленные на сумму основного долга и убытков, за каждый день просрочки, начиная с даты вступления в силу решения суда по день фактического исполнения денежного обязательства.

Первое заседание по иску суд назначил на 13 ноября.

Adidas прекратил работу всех своих магазинов и онлайн-продажи в России в марте 2022 года. В торговой зоне "Острова мечты" также располагался магазин ритейлера, сейчас в "Яндекс Картах" он отмечен как закрытый.