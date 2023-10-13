Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Суд в Москве арестовал имущество российской "дочки" Adidas на 3,5 млрд рублей

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 11 октября по заявлению оператора московского парка развлечений "Остров Мечты" принял меры обеспечения по иску к российской структуре ритейлера Adidas о взыскании 3,5 млрд рублей, сказано в определении на сайте суда.

ЭкономикаОператор "Острова мечты" отсудил у H&M 538 млн рублей из-за закрытия магазинаОператор "Острова мечты" отсудил у H&M 538 млн рублей из-за закрытия магазинаЧитать подробнее

Арбитраж наложил арест на денежные средства, принадлежащие ООО "Адидас", "и на любое иное имущество в пределах цены иска" в размере 3,5 млрд рублей.

В документе говорится, что ООО "Парк развлечений", которое является истцом по делу, в своем заявлении указало, что "непринятие обеспечительных мер может затруднить исполнение судебного акта".

Иск подан 9 октября.

ООО "Парк развлечений" просит взыскать с ООО "Адидас" 3,5 млрд рублей, в том числе 419,9 млн рублей основного долга, 1,7 млрд рублей неустойки, 1,4 млрд рублей убытков, а также просит взыскать неустойки, начисленные на сумму основного долга и убытков, за каждый день просрочки, начиная с даты вступления в силу решения суда по день фактического исполнения денежного обязательства.

Первое заседание по иску суд назначил на 13 ноября.

Adidas прекратил работу всех своих магазинов и онлайн-продажи в России в марте 2022 года. В торговой зоне "Острова мечты" также располагался магазин ритейлера, сейчас в "Яндекс Картах" он отмечен как закрытый.

Adidas Москва Остров Мечты Арбитражный суд Москвы Адидас
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минцифры держит на контроле все случаи отказа айтишникам в отсрочке от призыва

Минцифры держит на контроле все случаи отказа айтишникам в отсрочке от призыва
Обострение палестино-израильского конфликта

Путин предложил посредничество в палестино-израильском урегулировании

Минкультуры запретило показ "Сказки" Сокурова на фестивале "Каро.Арт"

Обострение палестино-израильского конфликта

Путин отметил жестокость методов участников палестино-израильского конфликта

Путин отметил жестокость методов участников палестино-израильского конфликта

Red Wings из-за роста спроса увеличит частоту полетов в Израиль из Махачкалы и Сочи

Red Wings из-за роста спроса увеличит частоту полетов в Израиль из Махачкалы и Сочи

Российская "дочка" Intesa вернула группе незадействованные 200 млн евро

Глава "Газпром нефти" отметил среднесрочную эффективность топливного демпфера

Глава "Газпром нефти" отметил среднесрочную эффективность топливного демпфера

Немецкий центр ZOiS признан нежелательным в РФ

Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили украинские беспилотники над Белгородской и Брянской областями

Зампред ЦБ РФ: требовать, чтобы ЦБ заранее предсказал рынку решение - чрезмерный запрос на коммуникацию

Зампред ЦБ РФ: требовать, чтобы ЦБ заранее предсказал рынку решение - чрезмерный запрос на коммуникацию
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });