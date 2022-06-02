Оператор "Острова мечты" отсудил у H&M 538 млн рублей из-за закрытия магазина

Если компания не освободит вовремя помещение, ей придется платить по 1 млн рублей за день просрочки

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Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 30 мая удовлетворил иск оператора московского парка "Остров Мечты" - ООО "Парк развлечений" к ООО "Эйч энд Эм", которое является российской структурой ритейлера H&M, о взыскании 537,9 млн рублей неосновательного обогащения.

Как сообщается в решении суда, размещенном на сайте, суд решил взыскать с ООО "Эйч энд Эм" в пользу ООО "Парк развлечений" 537,9 млн рублей неосновательного обогащения и расходы на уплату государственной пошлины в размере 195,6 тыс. рублей.

Суд также признал прекращенным предварительный договор аренды помещения, заключенный сторонами 24 сентября 2019 года.

Суд обязал ООО "Эйч энд Эм" вернуть ООО "Парк развлечений" нежилое помещение общей площадью 2,3 тыс. кв. м, расположенное в Москве на проспекте Андропова, в пятидневный срок с даты вступления решения в законную силу.

"Присудить ООО "Парк развлечений" в случае неисполнения ООО "Эйч энд Эм" решения в части передачи нежилого помещения денежную сумму в размере 1 млн рублей за каждый день просрочки с даты окончания установленного судом срока до его фактического исполнения", - говорится в документе.

Из картотеки также следует, что "Парк развлечений" обратился в суд с заявлением об обеспечении исполнения решения в виде ареста денежных средств ответчика, находящихся на его счетах в банках, а также иного имущества в пределах суммы 537,9 млн рублей.

В заявлении "Парк развлечений" со ссылкой на письмо ООО "Эйч энд Эм", указал, что "группа компаний Н&М в лице единственного участника Частной компании с ограниченной ответственностью (ЧКОО) "Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц Джибиси А.Б."..., в связи с неопределенностью ситуации, крайне неблагоприятными рыночными условиями и существенным прерыванием цепочек поставок продукции и товаров, приняла решение временно приостановить работу всех розничных магазинов и онлайн продажи в Российской Федерации и Белоруссии".

В связи с этим магазин, расположенный в арендуемом помещении, временно приостанавливает коммерческую деятельность с 3 марта 2022 года. Ответчик хотя и является российским юридическим лицом, но полностью контролируется юридическим лицом, являющимся резидентом недружественного государства (указ президента РФ от 05.03.2022 № 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами").

Изучив материалы дела, суд принял меры обеспечения.

Иск ООО "Парк развлечений", ответчиком по которому выступает ООО "Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц", принят к производству 4 апреля.

"Парк развлечений" требует признать недействительным решение о приостановке работы розничного магазина. На сайте парка указано, что магазин H&M, расположенный на его территории, временно закрыт.

В начале марта шведский Hennes & Mauritz AB (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, сообщил о приостановке работы своих магазинов в РФ, а также онлайн-продаж из-за событий на Украине. Помимо бренда H&M, компании принадлежат марки COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET и Afound, а также сеть магазинов товаров для дома H&M Home.