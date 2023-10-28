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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Снег и дождь будут идти в Москве до утра воскресенья

Снег и дождь будут идти в Москве до утра воскресенья
Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Снег с дождем, местами сильные, прогнозируются в столице до утра воскресенья, возможно образование гололедицы, сообщили в субботу в комплексе городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, после 16:00 и до утра 29 октября в столице ожидаются дождь, мокрый снег, снег, местами сильные. Переход температуры воздуха через 0°С в сторону отрицательных значений может способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении комплекса.

Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями, сказано в релизе.

"Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - сказано в сообщении.

Москва
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