Москвичей предупредили о возможной гололедице в ночь на пятницу

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В Москве в ночь на пятницу ожидается похолодание ниже нуля градусов, на дорогах может образоваться гололедица, предупредил телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

В ведомстве призвали автомобилистов быть осторожнее на дорогах, строго соблюдать дистанцию и ограничения скорости.

Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями, заверили чиновники.

После нескольких снежных дней и одного - очень дождливого, в Москве и Подмосковье 1 ноября были побиты температурные рекорды. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отмечал, что в регион на один день пришло бабье лето.