Суд 21 ноября рассмотрит иск Муратова об исключении из реестра иноагентов

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы 21 ноября рассмотрит иск главного редактора "Новой газеты", лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова (признан в РФ иноагентом) о признании незаконным решения министерства юстиции РФ о его внесении в реестр иностранных агентов, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Судебное заседание назначено на 21 ноября 2023 года в 14:00", - сообщили агентству в суде.

В четверг суд провел подготовку (беседу) по делу.

Муратов просит суд признать незаконным решение Минюста о его внесении в реестр иноагентов и исключить его из реестра.

Муратов был внесен в реестр 1 сентября 2023 года. Как посчитали в ведомстве, "Муратов принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике РФ".