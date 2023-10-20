Дмитрий Муратов обжаловал в суде его внесение в реестр иноагентов

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Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы зарегистрировал административный иск главного редактора "Новой газеты", лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова (признан в РФ иноагентом) о признании незаконным решения министерства юстиции РФ о его внесении в реестр иностранных агентов, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Муратов в своем иске также просит суд исключить его из данного реестра.

В пресс-службе "Новой газеты" "Интерфаксу" подтвердили подачу иска.

Муратов был внесен в реестр 1 сентября 2023 года. Как посчитали в ведомстве, "Муратов принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике РФ".

Журналист заявил о несогласии с решением Минюста. Это решение осудил Норвежский Нобелевский комитет.

После решения Минюста в "Новой газете" сообщили, что Муратов покинет пост главного редактора издания на время судебного разбирательства по оспариванию статуса иноагента.

"Новая газета" была основана в 1993 году. В 2022 году по решению суда ее регистрация в качестве СМИ печатной версии была признана недействительной. Сотрудники издания продолжают работу.

В 2021 году Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира "за усилия по защите свободы выражения мнений, что является необходимым условием демократии и прочного мира".