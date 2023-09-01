Иноагентом признан нобелевский лауреат Муратов

Лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов Фото: АР/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Минюст признал иностранными агентами девять человек, среди которых экономист Константин Сонин, журналистка Оксана Баршева (Ксения Ларина) и нобелевский лауреат мира Дмитрий Муратов. Также в реестр иноагентов включено антивоенное этническое движение "Новая Тыва" (New Tuva).

Также иноагентами стали бывший участник Comedy Club комик Руслан Белый, советский диссидент Олег Радзинский, бывший депутат Заксобрания Петербурга от "Яблока" Максим Резник, Евгений Карпов, тележурналист Денис Катаев и чеченский историк и политик Майрбек Вачагаев. Все признанные 1 сентября иноагентами граждане, кроме Муратова и Карпова, сейчас находится вне России.

Ксении Лариной (Баршевой) вменяются открытые выступления в поддержку Украины, участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Она также "осуществляла деятельность, направленную на формирование антироссийских взглядов" и является сотрудником иностранной НПО, которая в России признана нежелательной.

По данным Минюста, Руслан Белый участвовал в создании сообщений и материалов иностранных агентов и выступал против СВО. специальной военной операции на Украине. Он также стремился сформировать негативный образ росийской армии, говорится в пресс-релизе.

Вагачев "принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов" и "осуществлял деятельность, направленную на формирование антироссийских взглядов", сообщило министерство.

"Е.В. Карпов участвовал в массовых мероприятиях, проводимых при участии иностранных неправительственных организаций, в том числе в качестве организатора. Призывал к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ. Принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов", - говорится в сообщении.

Денису Катаеву вменили участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов и призывы предоставлять Украине вооружения. По данным Минюста, он также распространял фейки о действиях и политике российских властей. "Является сотрудником французского СМИ, проживает за пределами Российской Федерации", - информирует Минюст.

Муратов, по сведениям министерства, участвовал "в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике Российской Федерации".

Радзинский распространял фейки о политике и решениях российских властей, выступал против СВО, перечислил Минюст. Также он в пресс-релизе назван исполнительным директором организации, включенной в реестр иностранных агентов.

Резнику вменили распространение фейков о решениях и политике российских властей и фейков о действиях армии, а также участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Кроме того, он "призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах" и "взаимодействовал с иностранными политическими структурами".

"Сонин участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ, также принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике", - говорится в сообщении.

Антивоенное этническое движение "Новая Тыва" (New Tuva) призывало к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности России, выступало против СВО, распространяло фейки о российских влатсях, призывало граждан выходить на несогласованные уличные акции, а также участвовало в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. "Организатор движения проживает за пределами Российской Федерации", - отметил Минюст.