В Москве 70% ДТП на электросамокатах пришлись на прокатный транспорт

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В столице 70% от всех ДТП на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) произошли на прокатном транспорте, сообщил заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Евгений Логиновский.

"В связи с ростом популярности прокатных СИМ, они нам дали значительную долю аварийности. То есть 70% дорожно-транспортных происшествий от всех 800 (за 10 месяцев 2023 года) произошли на прокатных средствах индивидуальной мобильности, в том числе два человека погибли, 594 получили ранения", - сказал Логиновский на заседании круглого стола, посвященного применению положений ПДД к электросамокатам.

По его словам, всего за 10 месяцев текущего года в столице произошло 805 ДТП с участием средствах индивидуальной мобильности, более 200 из которых - в октябре. Погибли три человека. Из ДТП с погибшими только один был на частном самокате повышенной мощности. Две других аварии произошли на шеринговых самокатах и произошли на регулируемых пешеходных переходах.

Логиновский отметил, что водитель средства индивидуальной мобильности должен спешиться, чтобы воспользоваться любым пешеходным переходом; также нельзя перевозить двоих на одном средстве. Таким водителям нельзя передвигаться на скоростных магистралях. Нельзя двигаться по пешеходным дорожкам или проезжей части при наличии велодорожек, по которым им разрешено движение. Это, по словам Логиновского, основные правила, которые необходимо соблюдать.