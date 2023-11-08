Депутаты начали работу над поправками по регулированию езды на электросамокатах

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы работают над поправками по регулированию использования электросамокатов, сообщил "Интерфаксу" председатель думского комитета по транспорту Евгений Москвичев. Этим занялась специальная рабочая группа, созданная по поручению спикера палаты Вячеслава Володина.

"До достижения 18 лет мы никому не будем давать право пользоваться самокатами. Также мы хотим, чтобы у нас самокаты были все сертифицированы, которые в Россию привозят", - рассказал Москвичев.

Поскольку электросамокаты являются транспортным средством, то передвигаться на них нужно по тем выделенным полосам (выделенные полосы для велосипедов - ИФ), которые есть в городах и других населенных пунктах, считает депутат.

Также, по его словам, обсуждается дальнейшее ограничение скорости движения электросамокатов в городах.

"Почему не шестью километрами в час ограничить скорость, может быть сделать 12 км/час", - предположил Москвичев и добавил, что депутаты собираются изучить с медицинской и научной точек зрения, какие последствия могут быть для человека после столкновения с электросамокатом, который движется со скоростью 6 км/ч или 12 км/ч или с другой скоростью.

"Думаю, что к концу года мы выйдем на конструктивные правильные решения", - добавил Москвичев.

7 ноября в Москве провели круглый стол по обсуждению работы действующих с марта правил дорожного движения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Представитель ГИБДД, к примеру, предложил запретить несовершеннолетним ездить на электросамокатах, а также на всей территории Москвы ограничить скорость для них 20 километрами в час. Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников поддержал это ограничение скорости, а также предложил ввести штрафы за пьяную езду на электросамокатах и прописать в КоАП пользователя СИМ как субъекта ответственности.

К продукции, которая обязательно сертифицируется в России, относятся товары, которые могут угрожать здоровью и безопасности людей, несут риски для имущества или природы. Например, сертификаты должны иметь медтехника и лекарства, детские товары, косметика. С февраля 2023 года в России действует ГОСТ для электросамокатов, однако он является добровольным.