В ГИБДД Москвы предложили запретить несовершеннолетним езду на электросамокатах

В ведомстве также предлагают ограничить скорость движения электросамокатов в столице до 20 км/ч

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В столице за 10 месяцев текущего года произошло около 300 ДТП на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) с участием несовершеннолетних; ГИБДД предлагает запретить езду на них лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста, заявил замначальника УГИБДД по Москве Евгений Логиновский.

"Исключить возможность использования СИМ лицами, не достигшим совершеннолетнего возраста. Это нужно сделать как можно быстрее", - сказал Логиновский на заседании "круглого стола" на тему "Первые итоги применения положений Правил дорожного движения по электросамокатам. Направления совершенствования регулирования".

По его словам, всего за 10 месяцев текущего года произошло 805 ДТП с участием СИМ, более 200 из которых - в октябре. Погибли три человека.

Логиновский добавил, что за этот период произошло 271 ДТП на СИМ с участием несовершеннолетних; с детьми до 16 лет - 213 из них.

Он также заявил, что необходимо ограничить до 20 км/ч скорость движения на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности на территории столицы. "Я бы хотел выступить с предложением ввести на территории города Москвы общее ограничение скорости движения СИМ до 20 км/ч по аналогии с жилой зоной", - сказал он.

К средствам индивидуальной мобильности (СИМ) относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства передвижения.