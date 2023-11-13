УФАС направило нефтяникам Москвы письма о недопустимости роста цен на заправках

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Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Московское управление Федеральной антимонопольной службы направило в адрес крупнейших нефтяных компаний, осуществляющих розничную продажу моторного топлива, предупредительные письма о недопущении роста цен на АЗС, сообщается на сайте столичного управления ведомства в понедельник.

"Московское УФАС России осуществляет на постоянной основе мониторинг и контроль цен на московском рынке нефтепродуктов, в том числе в части действий нефтяных компаний по исполнению принятых системных мер по стабилизации рынка. Нефтяные компании были предупреждены о том, что в случае выявления необоснованного роста розничных цен на нефтепродукты антимонопольным органом будут приняты меры антимонопольного реагирования", - говорится в сообщении.

Ведомство также напоминает, что правительством РФ были приняты системные меры в целях стабилизации ситуации на рынках нефтепродуктов. "Принятые меры позволили сформировать достаточные запасы топлива на НПЗ и нефтебазах предприятий нефтепродуктообеспечения, что дает возможность обеспечить потребителей ресурсами топлива в необходимых объемах, а также снизить цены в оптовом и розничном сегменте", - отмечается в информации.

Как сообщалось, на начало ноября территориальные органы ФАС возбудили 22 антимонопольных дела в 14 субъектах РФ, проверки продолжается.

В числе системных мер, принятых правительством для стабилизации топливного рынка, с 1 октября был восстановлен топливный демпфер; увеличены нормативы продаж топлива на бирже - до 15% по бензинам и до 12,5% - по ДТ; сняты ограничения на трубный экспорт дизельного топлива для производителя с условием, что он поставит на внутренний рынок не менее 50% от произведенного ДТ. Также введена заградительная пошлина 50 тыс. рублей за тонну на все виды нефтепродуктов (она не коснется крупных НПЗ с мощностью переработки более 1 млн т в год), которая начнет действовать после полного снятия запрета поставок топлива на экспорт. При этом Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе поручено обеспечить постоянный контроль за ценами на российских АЗС, особенно на независимых.

В настоящее время продолжает действовать запрет на экспорт из России бензина и дизельного топлива (кроме трубопроводного для морских экспортных поставок), введенный 21 сентября. Между тем, источники "Интерфакса" сообщали, что власти РФ изучают снятие запрета на экспорт бензина Аи-92 и ниже, но решения пока нет. Министр энергетики Николай Шульгинов в беседе с журналистами подтвердил эту информацию, отметив, что обсуждается снятие запрета на экспорт бензина "и Аи-92, и Аи-95".