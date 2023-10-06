Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:01

Власти РФ сняли запрет на экспорт дизтоплива по трубе

Кроме того, введена заградительная пошлина на нефтепродукты, решено восстановить топливный демпфер

Власти РФ сняли запрет на экспорт дизтоплива по трубе
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Правительство утвердило дополнительные меры для стабилизации внутреннего топливного рынка. В их числе - снятие ограничения на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, при условии, что производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50% от произведенного ДТ, сообщила пресс-служба правительства.

Для предотвращения возможного "серого" экспорта" после снятия действующих ограничений введена заградительная пошлина на нефтепродукты. Она составит 50 тыс. рублей за тонну для поставщиков нефтепродуктов, которые не производят их сами, а закупают на рынке для перепродажи.

В РоссииЗапрет на экспорт бензина и дизтоплива из РФ введен с 21 сентябряЧитать подробнее

"Таким образом, правительство пресекает попытки перекупщиков приобретать топливо заранее для последующего экспорта после снятия действующих ограничений. Это также не дает им вывозить классовое топливо под видом других продуктов", - отмечается в сообщении.

Кроме того, принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября топливный демпфер. "Изменение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0 позволит увеличить размер компенсации нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) выпадающих доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке. Это позволит обеспечить экономические стимулы к насыщению внутреннего рынка топливом, сдержать рост оптовых биржевых цен, что в результате будет способствовать поддержанию стабильной ценовой ситуации в рознице на уровне, близком к инфляции", - говорится в пресс-релизе.

Также скорректированы требования к нефтяным компаниям по продаже ДТ и бензина 5-го класса на биржевых торгах. Нормативы продаж бензина увеличены с 13% до 15% от производства, ДТ - с 9,5% до 12,5%.

"Продажа на бирже части топлива, производимого российскими нефтяниками, дает независимым автозаправочным станциям возможность приобретать его по рыночным ценам. Такой подход снижает риски монопольного ценообразования, поскольку многие доминирующие участники топливного рынка обладают собственной сетью заправок. Утверждённые изменения позволят повысить гарантированный объём предложения востребованного топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях", - поясняет правительство.

Правительство РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Совет Госдумы на ближайшем заседании обсудит вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Рубль немного снизился к доллару и юаню на старте торгов в пятницу

Рубль немного снизился к доллару и юаню на старте торгов в пятницу

Губернатор Севастополя сообщил об отражении атаки двух морских беспилотников

ПВО сбила шесть дронов над Белгородом и областью

Что произошло за день: четверг, 5 октября

Президент РФ заявил о фрагментах гранат в телах погибших на самолете Пригожина

Президент РФ заявил о фрагментах гранат в телах погибших на самолете Пригожина

Путин спрогнозировал рост ВВП России в 2023 году на уровне 2,8-3%

Путин спрогнозировал рост ВВП России в 2023 году на уровне 2,8-3%

Путин объяснил решение не ехать на саммиты желанием не создавать проблемы друзьям РФ

Минтранс заверил, что нет проблем с выделением средств ФНБ на выкуп самолетов

Президент РФ не видит причин менять российскую Концепцию ядерного сдерживания

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });