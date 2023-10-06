Власти РФ сняли запрет на экспорт дизтоплива по трубе

Кроме того, введена заградительная пошлина на нефтепродукты, решено восстановить топливный демпфер

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Правительство утвердило дополнительные меры для стабилизации внутреннего топливного рынка. В их числе - снятие ограничения на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, при условии, что производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50% от произведенного ДТ, сообщила пресс-служба правительства.

Для предотвращения возможного "серого" экспорта" после снятия действующих ограничений введена заградительная пошлина на нефтепродукты. Она составит 50 тыс. рублей за тонну для поставщиков нефтепродуктов, которые не производят их сами, а закупают на рынке для перепродажи.

"Таким образом, правительство пресекает попытки перекупщиков приобретать топливо заранее для последующего экспорта после снятия действующих ограничений. Это также не дает им вывозить классовое топливо под видом других продуктов", - отмечается в сообщении.

Кроме того, принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября топливный демпфер. "Изменение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0 позволит увеличить размер компенсации нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) выпадающих доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке. Это позволит обеспечить экономические стимулы к насыщению внутреннего рынка топливом, сдержать рост оптовых биржевых цен, что в результате будет способствовать поддержанию стабильной ценовой ситуации в рознице на уровне, близком к инфляции", - говорится в пресс-релизе.

Также скорректированы требования к нефтяным компаниям по продаже ДТ и бензина 5-го класса на биржевых торгах. Нормативы продаж бензина увеличены с 13% до 15% от производства, ДТ - с 9,5% до 12,5%.

"Продажа на бирже части топлива, производимого российскими нефтяниками, дает независимым автозаправочным станциям возможность приобретать его по рыночным ценам. Такой подход снижает риски монопольного ценообразования, поскольку многие доминирующие участники топливного рынка обладают собственной сетью заправок. Утверждённые изменения позволят повысить гарантированный объём предложения востребованного топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях", - поясняет правительство.