ФАС возбудила 22 антимонопольных дела на топливном рынке в 14 регионах

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудили 22 антимонопольных дела на топливном рынке в 14 субъектах РФ, сообщила пресс-служба ведомства.

Проверки продолжается, отмечает ФАС.

Пресс-служба напоминает, что с 23 октября 2023 года вступил в силу совместный приказ ФАС и Минэнерго об увеличении нормативов продажи нефтепродуктов на бирже. Доля продажи бензина увеличена с 13% до 15%, дизельного топлива - с 9,5% до 12,5%.

"Принятая мера направлена на стабилизацию ценовой ситуации и позволит сформировать дополнительный объем предложения нефтепродуктов на бирже. Также изменения дадут возможность повысить гарантированный объём предложения востребованного топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях", - говорится в сообщении.

В настоящее время оптовая (биржевая) цена бензинов снизилась до уровня середины апреля 2023 года. Это позволило стабилизировать стоимость в розничном сегменте, подчеркивает ФАС.