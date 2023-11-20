Последний долгострой Сергея Полонского передали Московскому фонду дольщиков

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Проблемный жилой комплекс "Квартал Триумфальный" в районе Фили-Давыдково передали Московскому фонду защиты прав дольщиков, сообщили в пресс-службе столичного стройкомплекса.

"Росреестр зарегистрировал переход прав на земельный участок и объект незавершенного строительства от застройщика ЗАО "ФЦСР", который признан банкротом, к Московскому фонду защиты прав дольщиков. Это завершающий этап в процессе юридической передачи прав на объект. Теперь Фонд выступает в качестве нового застройщика жилого комплекса "Квартал Триумфальный", - отметил заммэра Андрей Бочкарев.

Объект расположен по адресу: район Фили-Давыдково, кв. 1-2, корп. 18, 18А. Его можно назвать последним жилым незавершенным долгостроем девелопера Сергея Полонского. Инвестконтракт на строительство комплекса был заключен с правительством Москвы в 2001 году. На земельном участке по улице Кременчугская, вл. 11-17 планировалось долевое строительство жилья общей площадью 400 тысяч кв. метров, а также объектов социально-бытового назначения.

Первоначально его строили "ФЦСР" совместно с компанией "Аванта", структурой Mirax Group Сергея Полонского. В 2008 году строительство заморозили в связи с разногласиями инвесторов, а компания "Аванта", привлекавшая средства дольщиков, в 2017 году признана банкротом. Тогда обязательства ООО "Аванта" принял на себя застройщик ЗАО "ФЦСР" и заключил с некоторыми гражданами договоры участия в долевом строительстве, однако оно тоже было признано банкротом в 2018 году. В 2021 году город принял решение о завершении строительства проблемного жилого комплекса.

В сентябре 2021 года появилась информация, что арбитражный суд рассмотрит вопрос передачи проблемного ЖК "Квартал Триумфальный" в ведение Московского фонда защиты прав дольщиков. Сейчас, спустя два года, между Фондом и конкурсным управляющим ЗАО "ФЦСР" подписан акт приема-передачи земельного участка с находящимися на нём неотделимыми улучшениями, а также обязательств застройщика.

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов уточнил, что в дальнейшем будет заключен договор на выполнение работ по обследованию жилого дома, а также по разработке проектной документации для получения разрешения на строительство. После этого начнутся строительно-монтажные работы. "Передача проблемного объекта Фонду позволит завершить реализацию проекта и после достройки дома исполнить обязательства перед дольщиками", - заверил Загрутдинов.

С соответствии с постановлением правительства Москвы от 27 сентября 2023 года №1785-ПП полномочия и функции, связанные с завершением строительства проблемных объектов за счет бюджетных средств, передаются департаменту строительства города Москвы.