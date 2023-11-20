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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Дизтопливо подорожало на заправках Москвы впервые с конца сентября

Дизтопливо подорожало на заправках Москвы впервые с конца сентября
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Средняя цена дизельного топлива на заправках столицы выросла впервые с конца сентября на фоне повышения стоимости на АЗС, входящих в группу "ЛУКОЙЛа", свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

Так, средневзвешенная стоимость дизтоплива в столице выросла на 14 коп., до 62,02 руб./л на 20 ноября. Динамика обусловлена повышением цены на заправках "ЛУКОЙЛа": НК увеличила стоимость на 40 коп. как на АЗС под собственным именем, так и работающих под брендом "ЕКА" - до 62,08 руб./л и 62,36 руб./л соответственно. В то же время на заправках под брендом Teboil, которые также входят в структуру "ЛУКОЙЛа", ДТ подешевело на копейку, до 62,09 руб./л.

До этого рост средневзвешенной цены на дизтопливо в рознице фиксировался в Москве 26 сентября, последний же месяц цены стагнировали после значительного падения на фоне введения временного запрета на экспорт бензина и ДТ.

Розничные цены на бензин, в свою очередь, по итогам прошлой недели символически снизились - на копейку: Аи-92 подешевел до 50,45 руб./л, Аи-95 - до 55,93 руб./л. В частности, на АЗС Teboil 92-й бензин подешевел на 18 коп., до 50,15 руб./л, 95-й - на 22 коп., до 55,83 руб./л.

ЛУКОЙЛ МТА Московская топливная ассоциация Москва
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