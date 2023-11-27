На АЗС Москвы дизельное топливо дорожает вторую неделю подряд

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - На заправках Москвы средняя цена дизельного топлива за неделю выросла на 14 копеек, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

В понедельник средневзвешенная стоимость ДТ в городе составляет 62,16 рубля за литр. Рост на предыдущей неделе обусловлен повышением цены на заправках "Роснефти" на 45 копеек, до 61,98 рубля/л.

Розничные цены на бензин, в свою очередь, по итогам прошлой недели символически снизились - на копейку: Аи-92 подешевел до 50,44 рубля/л, Аи-95 - до 55,92 рубля/л. Динамика обусловлена снижением цены на АЗС Teboil, где 92-й бензин подешевел на 5 копеек, до 50,1 рубля/л, 95-й - на 7 коп., до 55,76 рубля/л.