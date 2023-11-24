Рекордно низкое давление зафиксировано в Москве

Высота снежного покрова выросла до 8-12 см

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В Москве в пятницу зарегистрировано рекордно низкое давление для этого дня за всю историю метеонаблюдений, оно опустилось до 717,9 мм, таким образом побит рекорд, установленный 50 лет назад, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Значительное понижение давления в Москве. Сейчас оно составляет 717,9 мм ртутного столба. Очень низкое давление. Оно рекордно низкое для сегодняшнего дня, на 3-4 мм ниже рекордного до сих пор давления, которое было 24 ноября 1973 года", - сказал Вильфанд.

Норма давления в Москве составляет 748 мм ртутного столба.

Также он сообщил, что за прошедшие сутки в Москве выпало от 5 до 10 мм снега, что привело к росту снежного покрова.

"Сейчас выпало 5-10 мм осадков, но на самом деле высота снега в Москве на станции ВДНХ на 9 утра составила 8 см, на станции МГУ 9 см, на станции Балчуг 11 см, а в Тушино 12 см", - добавил Вильфанд.