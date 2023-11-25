В Москве приготовились к сильному снегопаду с 26 по 27 ноября

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за ожидаемого сильного снегопада, сообщил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Как он рассказал журналистам, согласно данным синоптиков, с 26 по 27 ноября в столице ожидается сильный снег, метель, гололед, заносы на дорогах, снежный накат, суммарный прирост снега может составить до 20 см.

По его данным, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов.

Ведется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, отметил Бирюков.

По его словам, после окончания снегопада в понедельник начнется очистка от снега и наледи кровель, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.

Бирюков призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, по возможности, перенести поездки на автомобилях.