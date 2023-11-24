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Пробки ожидаются вечером в Москве, снег будет идти весь день

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Затруднения движения на дорогах ожидаются в Москве во второй половине дня из-за снегопада, возможно также образование гололедицы, сообщили в столичном департаменте транспорта.

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"Во второй половине дня ожидаются затруднения движения на МКАД в районе Ленинградского шоссе, на Щелковском шоссе по направлению в область, а также на Волгоградском проспекте. (...) На движение могут повлиять снег, снижение общих скоростей, мелкие аварии, гололедица, короткий рабочий день", - говорится в телеграм-канале департамента.

По прогнозу синоптиков, снег будет идти весь день. В департаменте рекомендуют в вечерний разъезд выезжать сегодня до 16:00 или после 19:00, а по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле в течение дня. Вечером для поездок рекомендуют выбрать городской транспорт.

"Соблюдайте скоростной режим и дистанцию", - добавили в департаменте.

Кроме того, в дептрансе попросили не отвлекаться на телефон во время движения, избегать резких маневров, а также быть особо внимательными на съездах и подъемах с эстакад и мостов.

Москва
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