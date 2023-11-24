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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:41

В Москве в выходные обещают метель и гололедицу

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В выходные синоптики прогнозируют в Москве снегопад, местами мокрый снег, сильный ветер и гололедицу, сообщил городской Департамент транспорта.

Ведомство призвало водителей быть внимательнее на дорогах: держать дистанцию, избегать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения, быть особенно аккуратными на подъемах и съездах с мостов и эстакад. Парковаться Дептранс советует подальше от деревьев и шатких конструкций.

В регионе до вторника будет тепло - до нуля градусов, и снежно, со вторника же похолодает до минус 5 градусов, сообщал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В субботу и воскресенье прогнозируется температурный фон минус 3 - минус 1 градус днем, это уже более-менее ноябрьская погода, хотя температура будет ниже нормы на 1-1,5 градуса. Но ночные температуры не маленькие, от минус 8 до минус 5 градусов - и в ночь на пятницу, и субботу, и воскресенье", - сказал он.

По его прогнозу, к концу дня пятницы высота снежного покрова в Москве должна увеличиться до 5-10 см.

Дептранс Москва
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