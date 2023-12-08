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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:02

Движение по синей ветке московского метро возобновилось

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Движение на восточном участке Арбатско-Покровской линии метро Москвы восстановлено и вводится в график, сообщил городской Департамент транспорта.

Перерыв в движении между станциями "Партизанская" и "Щелковская" продлился чуть меньше часа. Станцию "Щелковская" закрывали на вход.

Сначала Дептранс сообщил, что на этом участке увеличены интервалы между поездами ради проверки инфраструктуры. Вскоре движение на нем остановили в обоих направлениях, поверху были запущены компенсационные автобусы КМ.

Затем Дептранс сообщил, что причиной сбоя стало отключение напряжения на контактном рельсе.

Москва Дептранс Московский метрополитен
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