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ХроникаПутин: "Прямая линия" - 2023Обновлено в 00:35

Семеро осужденных в Москве мигрантов могут лишиться гражданства РФ

Семеро осужденных в Москве мигрантов могут лишиться гражданства РФ
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Московская полиция решит вопрос о лишении гражданства РФ нескольких мигрантов, осужденных, в том числе, за отказ от прохождения военной службы и призывы к терроризму, сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 28.04.2023 № 138-ФЗ "О гражданстве РФ" в органы МВД России для решения вопроса о прекращении гражданства РФ в отношении семи осужденных направлены вступившие в законную силу копии приговоров", - сказала Иванова в четверг журналистам.

По ее словам, указанные лица ранее "приобрели гражданство РФ и совершили преступления, предусмотренные ст. 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы), ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)".

"Разъясняем, что гражданство РФ прекращается в случае, если гражданин, приобретший гражданство, совершил одно из указанных в ст. 24 Федерального закона от 28.04.2023 № 138-ФЗ "О гражданстве РФ" преступлений", - сказала Иванова.

Накануне сообщалось, что московские полицейские впервые вынесли решение о прекращении российского гражданства двух приезжих, которые получили паспорта граждан РФ на законных основаниях, но затем были осуждены за преступление в сфере оборота наркотиков.

Юлия Иванова МВД РФ СКР
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