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В Москве полиция впервые вынесла решение о прекращении гражданства за преступление

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Московские полицейские впервые вынесли решение о прекращении российского гражданства двух приезжих, которые получили паспорта граждан РФ на законных основаниях, но затем были осуждены за преступление в сфере оборота наркотиков, сообщает в среду информационный интернет-портал "МВД Медиа".

Он напоминает, что 26 октября вступил в силу Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" № 138-ФЗ от 28.04.2023, который вводит институт прекращения гражданства РФ. Одним из оснований служит совершение преступлений, указанных в статье 24 этого закона.

По данным "МВД Медиа" управление по вопросам миграции ГУ МВД по Москве в ходе проверки обнаружило двух приезжих мужчин, ставших гражданами РФ в установленном законом порядке, но совершивших преступление, связанное с наркотиками. У одного из них изъяли 19 свертков с мефедроном, у второго - один.

Задержанные были осуждены по части 2 статьи 228 УК РФ, в отношении них также вынесли решения о прекращении гражданства РФ. Действующие российские паспорта у осужденных изъяли.

Москва МВД РФ
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