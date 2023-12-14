Путин предложил создать специальный госорган для работы с мигрантами

По данным президента, в России сейчас находится более 10 млн мигрантов

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин на "Прямой линии" выступил за создание отдельного государственного органа для регулирования миграционных процессов в стране.

"Наверное, нужен специальный орган, не только МВД, который занимается техническо-правовыми вопросами, который бы смотрел на эту проблему в комплексе и своевременно находил бы решения по каждому аспекту", - сказал он.

Президент отметил, что в стране низкая безработица и экономике, напротив, нужна рабочая сила, особенно, квалифицированные специалисты. По разным подсчетам, в России в настоящее время свыше 10 млн трудовых мигрантов, отметил он и высказался за создание для них нормальных условий работы. Отметив вопрос на экране в зале о выделении бюджетных средств на соцподдержку жен и детей трудовых мигрантов, Путин спросил, разве было бы лучше этих людей бросить, тогда как можно их поддерживать и на них влиять.

Он напомнил, что все мигранты должны уважать российские законы и традиции, а соответствующие органы власти - следить и своевременно реагировать на нарушения.