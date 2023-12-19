Суд в Москве арестовал на два месяца руководителя самарского МЧС

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия на два месяца арестовал руководителя главного управления МЧС по Самарской области Олега Бойко, обвиняемого в получении особо крупной взятки, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Бойко заключили под стражу на срок до 15 февраля 2024 года, заявили агентству в суде во вторник.

Бойко, уточнили в суде, предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

На аналогичный срок суд арестовал двоих других фигурантов дела - Яна Гущина и Елену Тютюнник, которым вменяется дача особо крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

О задержании Бойко и "двух представителей коммерческой организации" стало известно накануне. По данным Следственного комитета, глава самарского ГУ МЧС получил от них взятки на сумму свыше 25 млн руб. за покровительство при выполнении работ в сфере организации пожарной безопасности.

В свою очередь, депутат Государственной думы Александр Хинштейн сообщил, что, "по версии следствия, долгое время Бойко оказывал покровительство группе компаний "Витязь", занимавшихся пожарной безопасностью" и "за продвижение интересов "Витязя" Бойко была выдана кредитная карта, с которой он регулярно снимал наличные через банкоматы".

Задержанные вместе с Бойко Гущин и Тютюнник - руководители "Витязя".

По данным Хинштейна, "Бойко планировал увольняться из МЧС и переходить на работу в правительство Самарской области".