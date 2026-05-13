Экс-глава ГУ МЧС по Самарской области Бойко осужден на 11 лет по делу о взятках

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Самары приговорил бывшего начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере почти 294 млн рублей по делу о многомиллионных взятках, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда в среду.

"Назначить Бойко Олегу наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере четырёхкратной суммы взятки, а именно 293 млн 895 тыс. рублей", - сказала судья.

По решению суда Бойко будет лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления, на срок 8 лет, а также звания "генерал-майор внутренней службы". Он признан виновным по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Подельники Бойко - экс-начальник 3 пожарно-спасательного отряда МЧС Дмитрий Зинин, экс-начальник самарского городского отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС региона Алексей Мамыкин, экс-сотрудник ГКУ Самарской области "Служба эксплуатации зданий и сооружений" Евгений Луговой, экс-глава УФМС Игорь Дахно и бывший заместитель главы департамента образования Самарской области Антон Палушкин - осуждены по той же статье и приговорены к 8 годам заключения в колонии строгого режима каждый.

Кроме того, Зинину и Мамыкину назначены штрафы 2 млн 230 тыс. рублей и 4 млн 574 тыс. рублей соответственно, они будут лишены специального звания "полковник внутренней службы". Также штрафы назначены Дахно - 3 млн 800 тыс. рублей, Луговому - 3 млн 284 тыс. рублей и Палушкину - 21 млн 269 тыс. рублей.

Елена Тютюник и Наталья Фроловская были осуждены по ч.5 ст.291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Первой назначено 5 лет 6 месяцев колонии общего режима со штрафом 90 млн рублей и запретом занимать должности в сфере обеспечения пожарной безопасности на 5 лет. Ее подельница приговорена к 4 годам общего режима и штрафу в сумме 73 млн рублей.

Суд также оставил в силе наложенный Басманным судом Москвы арест на имущество подсудимых.

Как сообщалось, по версии следствия, Бойко вступил в заговор с бизнесменом Яном Гущиным, согласно которому последний должен был ежегодно перечислять 15% от выручки со всех заключённых контрактов экс-главе самарского ГУ МЧС. Таким образом, бывший начальник самарского главка МЧС ежемесячно получал от него не менее 1 млн рублей. Общая сумма взяток составила более 73 млн рублей.

Кроме того, Гущин давал взятки и другим обвиняемым. Так, общая сумма, полученная Зининым, составила 1 млн 150 тыс. рублей, Мамыкин получил 2 млн 287 тыс. рублей, Дахно - 1 млн 900 тыс. рублей, Луговой - 1 млн 990 тыс. рублей и Палушкин - более 21 млн рублей.

Тютюник и Фроловская действовали совместно с Гущиным и участвовали в даче взяток самарским чиновникам.

Ранее Ленинский районный суд Самары приговорил Гущина к 6 годам колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с пожарной безопасностью, и штрафу в размере 170 млн рублей.

Басманный суд Москвы арестовал Бойко в декабре 2023 года.