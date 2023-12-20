В Москве начали работать елочные базары

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В Москве открываются елочные базары и развалы, они будут работать до 31 декабря, сообщает сайт мэрии.

На базарах в этом году будут продаваться елки из Пермского края, Кировской области, а также пихты из Дании и Бельгии. Также там разрешено продавать сосны, лапник, елочные игрушки и украшения, электрические гирлянды и подставки для елей.

Адреса елочных базаров можно найти на этой карте. Некоторые точки могут открыться не 20 декабря, а позднее, когда туда подвезут елки. Всего должно открыться 245 точек по продаже елок.

Нынешний дизайн оформления елочных базаров используется с 2015 года, его утвердил комитетом по архитектуре и градостроительству Москвы. Точку собирают из типовых модулей с металлическим каркасом, внешняя сторона облицована деревянными рейками. Также у базара должно быть ограждение, освещение, кассовая техника, вывеска и книга отзывов и предложений.

В Департаменте торговли и услуг столицы уточнили, что средняя цена отечественной ели составит 1 400 - 1600 рублей за метр (в 2022 году за метр нужно было отдать 1 000 - 1 300 рублей). Российская сосна подорожала до 1 800 - 2000 рублей за метр с 1200 - 1600 годом ранее. Датская елка будет стоить от 6000 рублей за метр (от 5 500 рублей в 2022 году).

Штраф за несанкционированную торговлю елками составит от 2500 до 5000 рублей для граждан, 5000 - 10 000 рублей для должностных лиц и от 50 до 200 тысяч рублей для юрлиц.