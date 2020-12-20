Более 200 ёлочных базаров открылись в Москве

Фото: Александр Авилов/Агентство "Москва"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В воскресенье в Москве открылись 207 ёлочных базаров, сообщил журналистам глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Он также сообщил, что в этом году увеличилось число базаров в центре столицы. "Наверное, впервые у нас количество ёлочных базаров в Центральном административном округе (ЦАО) значительно увеличилось для того, чтобы все жители могли купить себе живую ёлку", - сказал Немерюк.

По его словам, традиционно ёлки привозятся из разных регионов страны, "ключевой поставщик - Пермский край". Немерюк также сообщил, что цены на отечественные ели колеблются от 1 тыс. до 1,2 тыс. рублей за метр.

Он отметил, что ёлку можно заказать через интернет на различных сайтах. Узнать, где находится ближайший ёлочный базар, можно на портале мэра и правительства Москвы mos.ru.

Как довезти ёлку до дома

Как ранее сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта Москвы, ёлку до 120 см можно будет провезти бесплатно в наземном транспорте столицы. Если дерево выше, то необходимо приложить карту к валидатору.

Дерево до 150 см высотой можно бесплатно провезти в метро. Дерево высотой от 150 см до 220 см можно будет провезти по билету для провоза багажа (60 рублей).

На МЦД можно бесплатно провезти елку длиной до 180 см. Провоз ёлки от 180 до 220 см требует оплаты - 120 рублей за 100 км, 240 рублей - от 100 км. Ёлки для провоза в транспорте должны быть упакованы.

В Подмосковье тоже открылся сезон

В Подмосковье с 20 декабря развернули работу более 60% пунктов продажи елок, сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия области Сергей Воскресенский.

"Начался активный сезон торговли новогодними деревьями. С сегодняшнего дня в регионе развернуто более 60% пунктов продажи ёлок. Самое большое количество торговых точек открылось в Щелкове, Балашихе, Красногорске, Королеве, Люберцах, Мытищах, Химках и Рузе", - приводят в пресс-службе министерства слова Воскресенского.

В пресс-службе уточняют, что в связи с тем, что из-за пандемии коронавируса в этом году не все люди старше 65 лет могут пойти на базар, в Подмосковье организована бесплатная доставка праздничных деревьев, всего для акции планируется задействовать порядка 1,5 тыс. волонтеров на машинах.

Всего в Подмосковье в этом году будет работать около 400 елочных базаров.