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Москва встретит Новый год без ресторанов, катков и массовых мероприятий

Москва встретит Новый год без ресторанов, катков и массовых мероприятий
Фото: Денис Гришкин/АГН "Москва"

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Впервые за многие годы в Москве в новогоднюю ночь из-за пандемии коронавируса не будут работать рестораны, клубы, парки, катки, также не будут проводиться массовые мероприятия.

"В соответствии с указом мэра массовые зрелищные мероприятия в Москве не проводятся, это же касается и новогодней ночи. Парки и катки в ночь на 1 января также не будут работать, праздничной программы в таких местах не предусмотрено", - сообщил ранее "Интерфаксу" первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Катки 31 декабря закроются в 22:00 и возобновят работу 1 января по расписанию выходных дней. ГУМ-каток на Красной площади в последний день 2020 года будет работать до 19:00.

Введенный ранее запрет на работу предприятий общественного питания с 23:00 до 6:00 будет действовать в новогоднюю ночь. Немерюк предупредил, что выполнение этого запрета будет контролироваться и в ночь на 1 января.

В настоящее время в Москве продолжает действовать запрет на массовые зрелищные мероприятия. Из-за этого впервые пришлось отменить традиционный уличный фестиваль "Путешествие в Рождество".

Встретить 2021 год на Красной площади тоже не получится: доступ туда будет ограничен с 18:00 часов 31 декабря.

Гулять в новогоднюю ночь москвичам не запрещают, отмечал Немерюк. Московское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь, причем с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января - бесплатно. Также бесплатной в новогодние каникулы - c 1 по 9 января - будет парковка.

В новогоднюю ночь будут действовать 174 маршрута наземного городского пассажирского транспорта: 59 из них будут работать без ночных перерывов, 100 продолжат работу до 03:30, график еще 15 традиционных ночных маршрутов останется без изменений. Кроме того, в ночь на 1 января на двух Московских центральных диаметрах запустят дополнительные поезда.

В рамках новогодней программы в ночь на 1 января на 11 площадках пройдут фейерверки, из-за чего перекроют движение по некоторым улицам. Главный фейерверк состоится 1 января 2021 года в полночь, сразу после боя Кремлевских курантов на Большом Москворецком мосту.

В 01:00 фейерверки пройдут на аллее Партизан на Поклонной горе; на берегу пруда в районе д. 18 по ул. Федосьино в Ново-Переделкино; на территории парка "Дружбы" в Ховрино; в саду имени Мичурина на территории ВДНХ; на территории городка имени Баумана в Измайлово; в акватории Москвы-реки в районе парка Печатники; в парке Южное Бутово по ул. Кадырова; на территории ландшафтного парка "Митино" в районе ФОК "Аквамарин"; в районе д. 4, ст. 2, по Озерной аллее в Зеленограде; в районе дома 3 по улице Физическая в Троицке.

Охранять порядок на улицах Москвы в новогоднюю ночь будут около 3,5 тыс. человек: 2 тыс. полицейских и 1,5 тыс. росгвардейцев.

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