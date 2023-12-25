На Главные ворота усадьбы "Нескучное" в Москве вернули скульптуры

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Москве на пилоны Главных въездных ворот усадьбы "Нескучное" на Ленинском проспекте вернули отреставрированные скульптурные композиции "Времена года", сообщил в Telegram мэр города Сергей Собянин.

"Въездная группа, созданная по проекту архитектора Евграфа Тюрина в начале XIX века, - объект культурного наследия федерального значения", - написал мэр.

Он отметил, что восстановление скульптур были сложной задачей для реставраторов, поскольку было не вполне понятно, по какому образцу их реставрировать.

"О том, как первоначально выглядели скульптуры, можно было только догадываться по рисунку 1830 года. После этого фигуры не раз меняли облик", - объяснил Собянин.

"Специалисты провели анализ всех изображений и решили восстановить общую композицию въездных ворот со скульптурами в том виде, который сложился в конце XIX — начале XX века. Сохранившуюся подлинную левую скульптурную группу из шпиатра музеефицировали в помещениях Российской академии наук", - добавил он.