Суд в Москве заочно арестовал начальника военной разведки Украины Буданова

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова, обвиняемого в терроризме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Мера пресечения Буданову избрана на два месяца с момента его экстрадиции в РФ либо задержания на территории России.

По данным суда, Следственным комитетом России Буданову вменяется совершение 104 терактов (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Ранее различные источники и официальные лица неоднократно заявляли о причастности украинских спецслужб, в том числе ГУР, к совершениям терактов на территории России. В частности, как говорил глава СКР Александр Бастрыкин, Буданов выступал заказчиком взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года.