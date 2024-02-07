Главу военной разведки Украины внесли в российский список террористов

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг внес начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Соответствующее изменение появилось в списке Росфинмониторинга в среду.

Также в реестр внесены командующий ВВС Украины Николай Олещук и командующий ВМС Алексей Неижпапа.

Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают их обслуживание.

Басманный суд Москвы в декабре заочно арестовал Буданова по обвинению в терроризме. Следственным комитетом России ему вменяется совершение 104 терактов (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Ранее различные российские источники и официальные лица неоднократно заявляли о причастности украинских спецслужб, в том числе ГУР, к совершениям терактов на территории России. В частности, как говорил глава СКР Александр Бастрыкин, Буданов выступал заказчиком взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года.