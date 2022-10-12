Восемь человек задержаны по делу о теракте на Крымском мосту

Организатором теракта названа украинская военная разведка

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании пяти граждан России, трех граждан Украины и Армении в рамках расследования дела о теракте на Крымском мосту, организатором теракта названа украинская военная разведка.

Задержанные участвовали в подготовке преступления, объявила спецслужба в среду.

В ФСБ заявили, что совместно с Следственным комитетом установлено, что "организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура".

Как установило следствие, взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22770 кг и в начале августа "отправлено из морского порта г. Одессы в болгарский г. Русе по контракту № 02/08/2022 между ООО "Транслогистик УА" (г. Киев) и "Baltex Capital S.A."

"К организации переправки груза из Болгарии в порт г. Поти (Грузия), а затем в Армению были привлечены граждане Украины Цюркало Михаил Владимирович, 1975 г.р., Ковач Денис Олегович, 1979 г.р., Соломко Роман Иванович, 1971 г.р., граждане Грузии Иносаридзе Сандро, брокер по имени "Леван" и гражданин Армении Терчанян Артур, 1985 г.р.

С 29 сентября по 3 октября 2022 г. в г. Ереване в терминале "Трансальянс" груз был растаможен по правилам ЕврАзЭС и произведена подмена документов, после чего его отправителем уже являлось ООО "ГУ АР ДЖИ ГРУП" (Республика Армения, г. Алаверди), а получателем ООО "Лидер" (г. Москва)", - сообщили в спецслужбе.

В дальнейшем, отметили в ФСБ, на зарегистрированном в Грузии грузовом автомобиле DAF 4 октября груз пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира Краснодарского края.

"7 октября сего года при содействии Р. Соломко, гражданина Украины Злоба Владимира Васильевича, 1987 г.р., и еще пяти установленных граждан России документы на груз снова были изменены, отправителем было указано ООО "ТЭК-34" (г. Ульяновск), а получателем несуществующая фирма в Республике Крым", - сообщает ФСБ.

В спецслужбе заявили, что в этот же день паллеты были загружены в грузовой автомобиль гражданина России Юсубова Махира, 1971 г.р., "который выехал в г. Симферополь, а 8 октября 2022 г. в 06:03 при следовании по Крымскому мосту был осуществлен подрыв".

"При этом контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками преступной схемы транспортировки осуществлял сотрудник ГУР МОУ, представлявшийся "Иваном Ивановичем", использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, приобретенный в сети Интернет, так и зарегистрированный на гражданина Украины жителя г. Кременчуг Андрейченко Сергея Владимировича, 1988 г.р", - считают в ФСБ.

В спецслужбе подчеркнули, что расследование теракта продолжается, а все его организаторы и соучастники, "в том числе иностранные граждане, будут привлечены к ответственности в соответствии с российским законодательством".

Взрыв на Крымском мосту

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела.

10 октября президент РФ Владимир Путин заявлял, что организаторами теракта на Крымском мосту являются спецслужбы Украины.

"Сомнений нет, это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ", - сказал Путин тогда в ходе рабочей встречи с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.

"Авторы, исполнители, заказчики - спецслужбы Украины", - добавил он.

В свою очередь Бастрыкин сообщил, что по факту взрыва на Крымском мосту возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".