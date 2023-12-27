Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

В Москве на праздники изменятся графики работы медицинских и социальных учреждений

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В Москве на зимние праздники изменится график работы поликлиник и других социальных учреждений, предупредил мэр столицы Сергей Собянин.

Взрослые поликлиники 30 декабря будут открыты с 9:00 до 18:00, а с 31 декабря по 8 января - с 9:00 до 16:00. Детские поликлиники - 30 декабря и 1-8 января с 9:00 до 15:00.

При этом кабинеты ОРВИ все праздничные дни должны принимать горожан с 9:00 до 18:00, а Центр телемедицины работает в стандартном круглосуточном режиме.

Собянин добавил, что график работы центров госуслуг, соцзащиты, загсов, Главархива и государственных ветклиник можно узнать на сайте мэрии.

Москва Сергей Собянин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Москве с 2017 года на дорогах стало на 40% меньше грузовиков

В Москве с 2017 года на дорогах стало на 40% меньше грузовиков

Мягкая зимняя погода будет в Москве на Новый год

Мягкая зимняя погода будет в Москве на Новый год

Парковки в Москве будут бесплатными с 1 по 8 января

Парковки в Москве будут бесплатными с 1 по 8 января

Студентов юрфака МГУ перевели на дистанционное обучение из-за кори у студента

Небольшой снег и плюсовая температура ожидаются в Москве на Новый год

Цены на топливо на АЗС Москвы продолжили активный рост

Суд в Москве заочно арестовал начальника военной разведки Украины Буданова

Москвичам пообещали на следующей неделе "мягкую зиму"

Москвичам пообещали на следующей неделе "мягкую зиму"

В Подольске сбили беспилотник, летевший на Москву

Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского дрона в Подмосковье

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });