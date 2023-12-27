В Москве на праздники изменятся графики работы медицинских и социальных учреждений

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В Москве на зимние праздники изменится график работы поликлиник и других социальных учреждений, предупредил мэр столицы Сергей Собянин.

Взрослые поликлиники 30 декабря будут открыты с 9:00 до 18:00, а с 31 декабря по 8 января - с 9:00 до 16:00. Детские поликлиники - 30 декабря и 1-8 января с 9:00 до 15:00.

При этом кабинеты ОРВИ все праздничные дни должны принимать горожан с 9:00 до 18:00, а Центр телемедицины работает в стандартном круглосуточном режиме.

Собянин добавил, что график работы центров госуслуг, соцзащиты, загсов, Главархива и государственных ветклиник можно узнать на сайте мэрии.