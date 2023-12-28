Синоптики спрогнозировали аномальные холода в Москве с 1 по 5 января

В новогоднюю ночь в столице ожидается до 15 градусов мороза

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Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Резкое похолодание ожидается в столице с 31 декабря после двух дней оттепели, в ночь на 1 января прогнозируется до 15 градусов мороза, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"31 декабря значительные изменения. Ночь еще теплая - от нуля до минус 5. Утром начинается понижение температуры: в течение дня она понизится на 10 градусов, снег прогнозируется", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в четверг.

"Кстати говоря, нужно обязательно обратить внимание - сильная гололедица (ожидается - ИФ) 31 декабря. Если утром температура минус 1 - минус 3, то уже к концу дня до минус 10, по области - до минус 13 градусов. И 1 января ночью преимущественно без осадков, минус 10 - минус 15 градусов. По сравнению с предшествующим днем - почти на 15 градусов понижение температуры, северный ветер", - продолжил он.

По словам Вильфанда, 2 января ожидается усиление морозов до минус 12 - минус 17 градусов. 3 января прогнозируется минус 16 - минус 21 градус днем, а ночью - 20-25 градусов мороза.

"С 1 по 5 число - аномально холодная погода, температура будет отличаться от нормы на 8-14 градусов ", - сказал научный руководитель Гидрометцентра России.

Вильфанд также сообщил, что в четверг выпущено предупреждение о неблагоприятных явлениях погоды по Центральному федеральному округу (ЦФО): в связи с "арктическим вторжением холодной воздушной массы" ожидается резкое изменение характера погоды. "Это предупреждение выпускается заранее, чтобы энергетики могли подготовиться к тому, чтобы субстанция, которая попадает в трубы центрального отопления, была необходимой температуры", - пояснил Вильфанд.

Он отметил, что еще пять дней назад было трудно предположить, что будет такая погода.

По словам Вильфанда, в четверг, 28 декабря, "комфортный день, температурный фон близок к норме, максимальные ночные температуры 5-6 градусов ниже нуля, дневные - минус 2 - минус 3, снежок".

"29 декабря изменения: ночи еще вполне прохладные - минус 4 - минус 6, до минус 8, но днем температура будет повышаться до нуля - плюс 2 градусов. Завтра оттепель, налипание мокрого снега, местами гололедица. 30 декабря - очень теплый день, температура будет выше нормы на 7-8 градусов. Ночью 0 - плюс 2, днем плюс 2 - плюс 4", - сказал научный руководитель Гидрометцентра.