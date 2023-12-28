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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Январь на севере России будет холоднее обычного, а на юге - теплее

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Январь 2024 года в среднем будет на севере России холоднее, чем обычно, в умеренных широтах страны - в районе характерных здесь для этого месяца температур, а на юге - теплее нормы, сообщил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Северная половина европейской территории России и азиатской части страны, большая часть в Сибирском федеральном округе, - прогнозируется ниже нормы, умеренные широты - около нормы, а в южных регионах и европейской, и азиатской части страны - температурный охват выше нормы", - сказал он.

В европейской части России, по прогнозу, январь будет нежным.

Говоря о том, каким будет 2024 год в целом, Вильфанд сообщил, что до апреля прогнозируется с вероятностью более 70% продолжение феномена Эль-Ниньо. "То есть до этого времени это будут теплые месяцы в среднем. Конечно, будет пятнистость - где-то холодно, где-то тепло, но в целом это будут теплые месяцы", - сказал ученый.

"Затем с большой вероятностью - переход в нейтральную фазу. И потепление будет зависеть от того, насколько человечество способно уменьшить концентрации парниковых газов. Сейчас очень большие усилия принимаются во всём мире", - добавил он.

Ранее Вильфанд отмечал, что уходящий 2023 год стал в мире самым теплым за всю историю метеонаблюдений.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Эль-Ниньо
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