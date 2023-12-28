Теплая погода на Новый год ждёт жителей юга Сибири, а резкое похолодание придет на Урал

В Якутии на Новый год будут морозы ниже минус 50 градусов

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Теплая погода прогнозируется на Новый год на юге Сибири и Черноморском побережье, очень холодная - на Урале, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень сильное понижение (температуры - ИФ) прогнозируется на Урале, особенно на севере региона. В Свердловской области в новогоднюю ночь будет очень сильное понижение температуры - до минус 27 - минус 22 ночью. В Тюменской области аналогичная ситуация - на юге региона до минус 30. В Челябинской области - от 8 до 14 градусов мороза, в Ямало-Ненецком понижение до минус 35 градусов", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что не холодно в новогоднюю ночь будет на юге Сибири - в самых густонаселенных районах азиатской части страны, где температура будет на 8-10 градусов выше нормы.

Так, в Новосибирской области в новогоднюю ночь прогнозируется погода от минус 10 до минус 4 градусов, в Алтайском крае ночью ожидается минус 4 - минус 3 градуса. На юге Красноярского края ожидается очень разнообразная погода - в разных районах она будет от минус 21 до минус 6 градусов. В Кемеровской области новогодняя ночь будет теплая (для этого региона) - минус 6 - минус 4, в Хакасии будет минус 7 - минус 8 градусов, а в республике Алтай - до минус 3 градусов.

Теплая погода будет и на юге европейской России, уточнил Вильфанд. Так, в Краснодарском крае в континентальных районах температура ночью будет от минус 2 до плюс 3 градусов, а на побережье - до плюс 13. Также там прекратятся осадки. Аналогичная погода прогнозируется в Крыму и в Севастополе.

Холода прогнозируются в Ханты-Мансийске - до минус 36 градусов. Кроме того, по словам Вильфанда, "с очень большой вероятностью в Санкт-Петербурге будет очень холодная погода - минус 15 градусов прогнозируется, сильное понижение температуры".

В Якутии в новогоднюю ночь будут морозы ниже минус 50 градусов. На Чукотке в континентальных районах температура будет опускаться до минус 42, а приморских городах от минус 25 до минус 15 градусов.

На Камчатке в новогоднюю ночь в прибрежных районах прогнозируется около минус 5 градусов, а в континентальных районах до минус 30. В Хабаровской крае, по прогнозам, будет от минус 47 до минус 31. В Приморье в прибрежных районах будет около минус 10 градусов. В Забайкалье на Новый год будет от минус 25 до минус 20 градусов.