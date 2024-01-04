Рождественские мероприятия пройдут в Москве с 5 по 8 января

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Москвичей и гостей столицы ждут на рождественских мероприятиях, которые пройдут с 5 по 8 января во всех округах города, сообщила в четверг заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"Программу подготовили на ВДНХ, площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" и в парках. Самых маленьких ждут спектакли и мастер-классы, а молодежь и людей постарше - концерты, экскурсии и ярмарки. Желающие могут присоединиться к акции "Москва помогает", - сказала Сергунина, чьи слова приводятся на сайте мэра и правительства Москвы.

Заммэра пригласила всех встретить Рождество в столице.