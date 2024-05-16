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Москва введет гранты для участников сезонного оформления и благоустройства города

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В Москве запустят четыре программы поддержки в виде грантов и конкурсов для бизнеса, который играет ключевую роль в благоустройстве столицы, сообщил в Telegram мэр города Сергей Собянин.

"Комфортные и безопасные улицы, яркие, оригинальные витрины и фасады зданий, обилие зелени радуют горожан и привлекают многочисленных туристов. (...) Запустим четыре программы поддержки, чтобы сделать участие бизнеса в благоустройстве города привлекательнее", - написал он.

Гранты за использование инноваций направлены на внедрение разработок и технологий, включенных в Перечень инновационной продукции. Размер гранта будет доходить до 3 млн рублей.

Конкурс "Гранты первым ста" позволит компенсировать расходы на оформление нежилых объектов и поможет ускорить сезонное оформление города. Вплоть до 2 млн рублей получат первые участники-предприниматели, отметил мэр.

Кроме того, будет запущен конкурс на лучшие дизайнерские проекты для оформления городского пространства. В разных номинациях премия составит от 1 до 3 млн рублей.

Мэр также упомянул городской конкурс на лучшее сезонное оформление объектов торговли, общепита и сервиса в 2024 году, размер приза - от 2 до 5 млн рублей.

Собянин напомнил, что в ближайшие годы планируется благоустроить 3,5 тысячи улиц. "Работаем над тем, чтобы сезонное оформление Москвы было комплексным. И одну из ключевых ролей в этом отдаём столичному бизнесу", - написал мэр.

Москва Сергей Собянин
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