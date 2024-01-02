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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Москвичам пообещали "сибирскую погоду" в ближайшие дни

Рождество в столице будет морозным - ночью до минус 24 градусов

Москвичам пообещали "сибирскую погоду" в ближайшие дни
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Очень холодная погода с температурой до минус 30 градусов прогнозируется в столичном регионе в ближайшие дни, сообщил "Интерфаксу" во вторник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сегодня в Москве очень холодная погода, температура будет на 12-13 градусов ниже нормы. В ночь на 3 и на 4 января в Москве прогнозируется температура минус 27 - минус 25, по области до минус 30 градусов. Днем облегчения не будет, потому что завтра максимальная температура в Москве минус 24 - минус 22, по области до минус 27, а 4 января - минус 25 - минус 20. Температура на 17-20 градусов ниже нормы. Это нормальная сибирская погода", - сказал он.

В пятницу, 5 января, в столичном регионе немного потеплеет, морозы ослабнут. Ночью 5 января прогнозируется минус 23 - минус 21, по области до минус 26 градусов, днем минус 17 - минус 15. 6 января ночью, по прогнозам, будет минус 22 - минус 17 градусов, а днем - минус 19 - минус 14.

"7 января в центр европейской России будет поступать северный ветер из полярных регионов, ночью минус 24 - минус 19, а днем минус 19 - минус 14. Рождество такое морозное, по-настоящему. Температура на 12-14 градусов ниже нормы прогнозируется", - сообщил синоптик.

8 января в столичном регионе ночью прогнозируется до минус 23 градусов, а днем - минус 18 - минус 13 градусов.

"Начиная с рабочей недели (9 января) температурный фон будет в диапазоне минус 15 - минус 10 градусов. Но все-таки не минус 30 - минус 25, - сказал Вильфанд. - Уже нормальная погода. Но резкой оттепели пока не прогнозируется".

Москва Гидрометцентр Роман Вильфанд Рождество
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