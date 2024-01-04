Теплоснабжение домов в СВАО столицы, нарушенное из-за пожара на подстанции, восстановлено

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Теплоснабжение нескольких десятков домов в Северо-Восточном административном округе (СВАО) столицы, нарушенное из-за пожара на трансформаторной подстанции, восстановлено, говорится в сообщении комплекса городского хозяйства.

"Восстановлено теплоснабжение домов, нарушенное из-за возгорания на подстанции в СВАО. В результате возгорания на подстанции на северо-востоке Москвы тепло- и энергоснабжение было прервано в нескольких десятках зданий", - говорится в сообщении комплекса.

В сообщении сказано, что решена задача по энергоснабжению отключённых в результате возгорания на подстанции тепловых пунктов; для повышения надежности туда были направлены генераторы. "Собрана рабочая схема, позволяющая за счет аварийных источников электроснабжения (дизель-генераторных установок), поддерживать тепло- и электроснабжение районов, в которых они были нарушены", - сказано в сообщении.

По данным комплекса, по большей части домов было организовано переключение от резервной сети в автоматическом режиме, в остальных случаях подключение осуществлялось в ручном режиме от аварийных источников электроснабжения (дизель-генераторных установок).

"В настоящее время идут наладка и регулировка систем. Проводятся поквартирные обходы. На поврежденной из-за возгорания подстанции ведутся восстановительные работы. На период проведения работ на подстанции организованная система резервного энергоснабжения будет сохранена, чтобы надежно обеспечить потребителей ресурсами", - сказано в сообщении.

Специалисты городских служб, задействованных в этих мероприятиях, продолжат работу в усиленном круглосуточном режиме.

Утром в четверг в комплексе городского хозяйства сообщили, что городские службы ликвидируют последствия возгорания на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы, из-за которого несколько десятков домов в районах Отрадное, Бибирево, Северное и Южное Медведково перевели на резервную схему энергоснабжения.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для полного восстановления электро- и теплоснабжения создан оперативный штаб, к работе привлечены все городские службы, а жителям пострадавших домов оказывается вся необходимая помощь.

