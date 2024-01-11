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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Температуру в батареях московских домов увеличили под очередное похолодание

Температуру в батареях московских домов увеличили под очередное похолодание
Фото: Getty Images

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Специалисты комплекса городского хозяйства скорректировали работу системы отопления из-за очередного похолодания, которое ожидается в столице, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Согласно прогнозу синоптиков, температура наружного воздуха в столице предстоящей ночью и днем 12 января опустится до отметки в минус 16 градусов, что на 8 градусов ниже климатической нормы, а в субботу и воскресенье температура воздуха может достигать отметки до минус 23 градусов", - сказал Бирюков журналистам в четверг.

"В связи с этим заранее приступили к повышению температуры теплоносителя в магистральных сетях. В настоящее время работа системы отопления скорректирована в соответствии с действующим регламентом", - добавил заммэра.

По его словам, специалисты выбирают технологические режимы системы централизованного теплоснабжения в зависимости от температуры наружного воздуха. Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема.

Корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков, сообщил Бирюков.

Петр Бирюков Москва
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