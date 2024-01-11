Столичному региону предстоит три очень холодных дня

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В столичном регионе с 12 по 14 января прогнозируется очень холодная погода, температура воздуха днем будет опускаться до минус 17, ночью - до минус 27, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сегодня в течение дня происходила аномальная ситуация - температура не повышалась, как принято, а понижалась (утром в Москве было около нуля - ИФ). Уже вечером сегодня температура будет минус 13 - минус 10 градусов, ночью в самой Москве минус 16 - минус 14, по области - до минус 23", - сказал эксперт.

Он связал это с "ныряющим циклоном", который перемещается с северо-запада на юго-восток и приносит холодный воздух из арктических регионов.

В пятницу "тепла ждать не стоит", температура днем будет минус 13 - минус 11, по области до минус 16, что на девять градусов ниже нормы.

В субботу ночью температура в Москве понизится до минус 24 - минус 22 градусов, по области до минус 27, днем будет минус 15 - минус 13, по области до минус 17.

"Настоящая морозная погода, на 13-15 градусов ниже нормы", - отметил Вильфанд.

Кроме того, в субботу значительно повысится давление, на смену циклону придет антициклон: "будет малооблачно, погода будет красивая, днем солнечно, ночь лунная, но при отсутствии облачного покрывала будет вымораживание приземного слоя воздуха".

"В новогоднюю ночь по-старому стилю, с субботы на воскресенье, уже будет минус 23 - минус 21 градус мороза в Москве, по области до минус 26. Днем температура минус 14 - минус 12", - сказал Вильфанд.

Повышение температуры прогнозируется в понедельник, "когда циклоническая деятельность подойдет к Москве, заметно понизится давление, пойдет снег, но температура повысится до минус 6 - минус 1 градуса".

Осадки в ближайшие дни прекратятся. "Завтра уже местами небольшой снег, в субботу преимущественно без осадков, в воскресенье тоже местами небольшой снег", - добавил Вильфанд.